Top 10 Rheinland: Das Stadtbad in Rheydt

Das Schwimmbad ist nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Architektur ein Hingucker. Das Stadtbad in Rheydt ist auch eines der Bäder, die das ganze Jahr über Besucher mit einer konstanten Wassertemperatur von 30 Grad locken. Dementsprechend beliebt ist das Bad in der Region. Für Abkühlung im Stadtbad sorgt unter anderem die "Blaue Grotte", in dem man sich im blauen Licht unter einer Kaltdusche abspritzen lassen kann. Für alle Freunde des Springens steht außerdem ein Zehn-Meter-Sprungturm bereit. Darüber hinaus gibt es eine Snackbar, an der sich hungrig gewordene Schwimmfreunde bedienen können. Das Stadtbad in Rheydt ist eine gute Alternative für den westlichen Rhein-Kreis Neuss, in dem es keine großen Schwimmbäder mehr gibt. Der Spaßfaktor ist in Rheydt jedenfalls garantiert. Betrieben wird das Bad übrigens von der NEW AG.