Top 10 Rheinland: Das "Streetlife" in Dormagen

Die Kneipe mitten in der City erhält immer mehr Zuspruch. Dort steht die Musik im Vordergrund. Regelmäßig gibt es im "Streetlife" Konzerte, bei dem unterschiedliche Künstler ihrem Publikum von der kleinen Bühne aus so richtig einheizen. Gerne sind es Künstler aus dem Blues-Bereich. Häufig wird es auch rockig. Die Kneipe richtet sich mit ihrem Angebot an alle Altersgruppen. Was bei den Besuchern besonders gut ankommt: die gemütliche Atmosphäre.