Top 10 Rheinland: Das "Streetlife" in Dormagen

Wer Musik und Cocktails liebt ist in der Dormagener Innenstadt genau richtig. Dort befindet sich die Bar "StreetlifeW, die zwar keine echte Disco ist, aber die auch immer wieder Menschen zum Feiern anzieht. Schließlich gibt es auch Menschen, die auf gemütlichere Partys gehen wollen, ohne in den großen Feiertrubel zu geraten. Das "Streetlife" bietet jedenfalls eine gute Alternative zu den üblichen Discos und ist bei Menschen aus allen Altersgruppen angesagt. Die Cocktails schmecken gut, die Musik ist auch ordentlich. Die Songs werden aus unterschiedlichen Genres gemischt. Bekannt ist das „Streetlife“ jedoch auch für die regelmäßig stattfindenden Live-Konzerte sowie für seine schmackhaften Hamburger und einige Whiskey-Sorten. Damit stellt sich die Bar deutlich breiter auf als die meisten Discos, wenn dort dem Publikum auch nicht ganz so stark eingeheizt werden kann.