Top 10 Rheinland: Das Vfs-Hallenbad in Büttgen

Erst vor wenigen Jahren wurde es grundsaniert: Das Hallenbad an der Olympiastraße in Büttgen. Das Bad wird vom Büttgener Schwimmverein in Schuss gehalten. 2009 wurde das gesamte Schwimmbad neu gefliest – jetzt erinnert der blau-weiße Boden ans Meer. Außerdem gibt es seitdem ein schickes Becken für Kinder, in dessen Mitte der Bug eines Piratenschiffes prangt. Der Schwimmverein will damit gezielt Familien mit Kindern ansprechen. Das Schwimmbad wird überwiegend von Vereinen und für den Schulsport genutzt, Kinder und Jugendliche können dort ihre Schwimmabzeichen machen. Der Spaßfaktor ist für ein Hallenbad relativ groß. Seit der Renovierung ist es bei den Besuchern auch deutlich beliebter.