Top 10 Rheinland: "De Bütt" in Willich

Das Schwimmbad "De Bütt" in Willich besitzt verschiedene Innen- sowie Außenbecken, Whirlpools und Saunen. Das Highlight für Kinder und Jugendliche ist eine 60 Meter lange, rote Röhrenrutschbahn, die sich in mehreren Kurven durch den Außenbereich windet und dann im separaten Landebecken in der Halle endet. Im Sportbecken gibt es ein Ein-Meter-Brett und einen drei Meter hohen Sprungturm. Im 30 Grad warmen Freizeitbecken kann man mit Hilfe von Massagedüsen, Schwalldusche, Whirlliegen, Strömungskanal und Bodensprudler und in den beiden Whirlpools entspannen. Durch einen kleinen Kanal gelangt man vom Freizeitbecken ins Ganzjahresaußenbecken. Das "VarioBad", eine separate Schwimmhalle, wird während der Woche von Vereinen und Schulen genutzt, ansonsten steht die Verbindungstür offen: Das zehn mal 16 Meter große Becken mit einer Wassertemperatur von rund 30 Grad bietet sich vor allem für Kinder an, die gerade das Schwimmen erlernt haben. Dazu kommen für Kinder zwei Planschbecken mit Spielgeräten.