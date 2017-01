später lesen Top 10 Rheinland De Bütt in Willich FOTO: Stephanie Wickerath FOTO: Stephanie Wickerath Teilen

Twittern







Das Schwimmbad De Bütt in Willich bietet verschiedene Innen- sowie Außenbecken, Whirlpools und Saunen. Das Highlight für Kinder und Jugendliche ist eine 60 Meter lange, rote Röhrenrutschbahn, die sich in mehreren Kurven durch den Außenbereich windet und dann im separaten Landebecken in der Halle endet. Derueit wird die durch eine 90 Meter lange Variante mit tollen Effekten ersetzt. Das 10 mal 16 Meter große Variobecken mit einer Wassertemperatur von rund 30 Grad bietet sich vor allem für Kinder an, die gerade das Schwimmen erlernt haben. Dazu kommen für Kinder zwei Planschbecken mit Spielgeräten. Im Sportbecken gibt es ein 1-Meter-Brett und einen 3 Meter hohen Sprungturm. Kindergeburtstage kann man entweder selber planen oder mit Animation buchen. Zum Spielen stellt das Bad Bälle, Tauchringe, Poolnudeln, Brillen, etc. zur Verfügung. Wer möchte, kann die „De Bütt"- Rallye absolvieren. Jedes Kind erhält anschließend eine „De Bütt"-Urkunde als Andenken.