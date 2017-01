später lesen Top 10 Rheinland Der alternative Weihnachtsmarkt in Köln Teilen

Neue Sitzgelegenheiten aus alten Obstkisten, grobgestrickte Mützen, bedruckte T-Shirts und gebastelte Ohrringe – auf dem Kreativmarkt "Homemade Cologne" gibt es Selbstgemachtes und Designerstücke. Der Markt in den Hallen von Jack in the Box in Köln-Ehrenfeld hat einen rauen Charme. An rund 80 Ständen verkaufen Künstler und Bastelfreunde ihre trendigen Produkte. Lassen Sie sich nicht abschrecken: Der Eingang ist dunkel, doch wenn Sie ein paar Meter gehen, treffen Sie auf die gemütliche Atmosphäre.