später lesen Top 10 Rheinland Der Bierhahn (Wermelskirchen) Teilen

Twittern







Besonders beliebt bei den Wermelskirchener Darts-Spielern ist der Bierhahn am Busbahnhof. In dieser Darts-Kneipe treffen sich die Hobby-Spieler unter der Woche und am Wochenende regelmäßig, um die kleinen Pfeile fliegen zu lassen. Das rustikale Ambiente sorgt für die richtige gesellige Stimmung. Dazu tragen auch das ein oder andere Bier, von der freundlichen Bedienung gezapft, bei. An dem elektrischen Automaten können direkt acht Spieler auf einmal mitmachen, dazu muss jeder 50 Cent beisteuern. Ergänzt wird das Angebot für die treuen Stammkunden und alle Erstbesucher durch Aktionen wie Karaoke-Abende, bei denen zwischen den Liedern natürlich auch mal der ein oder andere Darts-Pfeil durch die Kneipe fliegt.