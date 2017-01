später lesen Top 10 Rheinland Der Blutturm in Neuss Teilen

Schon der Name „Blutturm“ macht Gänsehaut. Und in der Tat inspiriert der Name dieses Wehrturmes aus dem 13. Jahrhundert auch heute Romanautoren dazu, schaurige Geschichten in dem Gemäuer an der Promenadenstraße spielen zu lassen. Dabei sieht die Gegenwart ganz anders aus. Denn wo zum Beispiel die Neusserin Christina Döhlings in ihrem Roman „Hexenwahn“ unglückliche Frauen schmachten lässt, werden heute auch Kindergeburtstage gefeiert. 1987 entdeckte der Stadtjugendring den Turm, der früher als Gefängnis gedient haben soll. Der Name Blutturm hat sich von Generation zu Generation überliefert, amtlich aber ist er nicht. Denn in den Akten der Rats- und Gerichtsschreiber von Neuss findet sich diese Bezeichnung nirgends. Wahrscheinlich, so vermutete der Neusser Geschichtsschreiber Joseph Lange schon vor einem Vierteljahrhundert, leitete das Volk die Bezeichnung von der Verwendung des Turmes als Gefängnis ab, wo unter der Folter auch Blut geflossen sein dürfte. Neben der Jugendarbeit wird der Turm seit 2006 auch an Familien vermietet, die in der außergewöhnlichen Location etwa Kindergeburtstage feiern wollen.