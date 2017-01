später lesen Top 10 Rheinland Der Botanische Garten FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Twittern







Im Botanische Garten an der Heinrich-Heine- Universität wird man in (sub-) tropische Regionen der Welt entführt. Eröffnet wurde er bereits 1974, ist aber noch immer so eine Art Geheimtipp ist.