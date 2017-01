später lesen Top 10 Rheinland Der Dycker Schlosspark Teilen

Im Dezember läuft dort die Großveranstaltung "Schlossweihnacht" – doch zwischendurch verwandelt sich der Park um das historische Wasserschloss in einen echten Ruhepol. Besucher können dort eine prächtige Landschaft erleben. Zugleich ist es sehr still ums Schloss, insbesondere wenn man ein paar Schritte weiter ins Grüne geht. Besucher können die besondere Atmosphäre auf sich wirken lassen und vom Alltagsstress abschalten. Das besondere ist, dass es nicht nur ruhig ist, sondern dass man auch etwas sehen kann und sich gleichzeitig an der frischen Luft aufhält. Gerade im Sommer ist das Schloss Dyck eine besonders schöne Kulisse. Die hat allerdings auch ihren Preis, denn wer auf das Gelände will muss Eintritt bezahlen. Ein Tagesticket kostet neun Euro, ermäßigt sechs. Ein Abendticket kostet fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Für Kinder gelten andere Preise. Geöffnet ist der Park im Sommer täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr, im Winter von 10 bis 17 Uhr.