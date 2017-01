später lesen Top 10 Rheinland Der "Eisvogel-Spaziergang" Teilen

Einige Steinwürfe von der Innenstadt entfernt erstreckt sich der Bend. Dort gibt es zahlreiche Spazierwege, einer der schönsten beginnt am Flutgraben. Gleich hinter der "Spielspinne", einem riesigen Gerät, auf dem Kinder klettern können, führt der Weg in die grüne Lunge Grevenbroichs. Wer die Bahnlinie unterquert hat, stößt schon bald auf die Erft in ihrer natürlichen Form. Der Fluss präsentiert sich dort nicht schnurgerade, sondern noch ganz "urtümlich" – er schlängelt sich mäandrierend durch die Landschaft. Wer hier mit offenen Augen spazieren geht, kann mit etwas Glück den selten gewordenen, strahlend blau gefiederten Eisvogel beobachten, der an einem der Mäanderbögen brütet. Kurz vor der Grillhütte geht ein kleiner Weg rechts ab Richtung Autobahn 540. Dort überquert der Spaziergänger über einen schmalen Pfad einen urig anmutenden See, aus dessen Fluten abgestorbene Bäume ragen. Auch dort können Eisvögel beobachtet werden. Sogar Graureiher sollen dort schon gesichtet worden sein.