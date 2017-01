später lesen Top 10 Rheinland Der Freizeitpark Ulenbergstraße Teilen

Gegenüber dem Aachener Platz in Bilk liegt die Idealversion eines Spielplatzes in Düsseldorf. Die Geräte sind nach Altersgruppen geschickt rechts und links eines Hügels verteilt. Die Kleinen können links davon matschen, schaukeln und im Häuschen spielen, die Größeren erklimmen den Hügel, den Turm der lang gezogenen Rutsche oder das Klettergerüst. Jugendliche und Erwachsene finden neben dem Platz Möglichkeiten, Fuß- oder Volleyball zu spielen, die Trimmgeräte auf der Mehrgenerationenfläche oder die ausgezeichnete Skateanlage zu nutzen. Am Eingang des Ulenbergparks gibt es Toiletten, in der Mitte der Spielanlagen inzwischen auch ein kleines Café, so dass wirklich gar keine Wünsche mehr offen bleiben.