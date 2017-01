später lesen Top 10 Rheinland Der „Gare du Neuss“ Teilen

Früher befand sich gleich neben dem heutigen Personen-Hauptbahnhof in Neuss auch ein Güterbahnhof. Diese Zeit gehört der Vergangenheit an, denn die unmittelbare Umgebung des Bahnhaltepunktes hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Zu den größten Veränderungen zählt die Verwandlung vom Güterbahnhof in die Event-Location „Gare du Neuss“, in der das alte Bahnhofs-Ambiente auf besondere Art und Weise mit einem traditionellen Trödelmarkt, einem Vintage-Café sowie einer großen Veranstaltungsfläche kombiniert wird. Der „Gare du Neuss“ ist inzwischen auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, viele Besucher zieht es in den alten Bahnhofsteil, in dem immer wieder auch kulturelle Veranstaltungen ausgetragen werden. Mit dem „Gare du Neuss“ hat die Stadt mitten in ihrem Herzen einen wohl einzigartigen Raum für Events gewonnen.