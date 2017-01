später lesen Top 10 Rheinland Der Gasometer in Oberhausen Teilen

Industrie, Geschichte, Kultur und der Wandel zu Neuem – alles in einem erleben Besucher im Gasometer in Oberhausen. Im Inneren finden regelmäßig Ausstellungen in Europas höchstem Ausstellungsraum statt. Der Gasometer ist seit 20 Jahren außer Betrieb und ist neben dem Centro das Wahrzeichen der Stadt.