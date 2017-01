später lesen Top 10 Rheinland Der Halsbandsittich FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Sie sind grün, tragen ein schickes rotes Halsband und sind die Miniaturausgabe eines Papageis: die Halsbandsittiche. Einst sind sie aus der Gefangenschaft ausgebüxt – und im milden rheinischen Klima geht’s ihnen prächtig. Die edlen Tiere sind exotisch, und wahrscheinlich deshalb haben sich Hunderte von ihnen die Platanen an der Königsallee als Schlafplatz ausgesucht – eine der exklusivsten Adressen Düsseldorfs. Die Kö-Händler würden die Sittiche am liebsten loswerden und wollten sie mal mit und ohne Scheinwerfer verjagen, dann kamen Wasserkanonen ins Gespräch, doch umgesetzt wurde nichts. Bei den Düsseldorfern sind die südländischen Gäste äußerst beliebt. So beliebt, dass die Stadtverwaltung auf der Tourismusmesse ITB in Berlin mit einem großen Plakat warb, darauf sind zwei Halsbandsittiche zu sehen, die auf einem Königsallee-Straßenschild sitzen.