später lesen Top 10 Rheinland Der Jan-Wellem-Platz und der Kö-Bogen Teilen

Twittern







Über den alten Jan-Wellem-Platz gab es nicht viel zu sagen. Groß war er. Acht Bahn- und drei Bussteige hatte er, ein aus belebteren Zeiten übriggebliebenes Rheinbahn-Häuschen, und stellenweise war er vom Tausendfüßler überdacht. Manch ein Tourist dürfte nach dem Bummel über die Kö verdutzt am wenig glamourösen Nordende angekommen sein. Gut, dass der Weg zum Hofgarten darunter her führte. Die preisgekrönten Libeskind-Bauten des neuen Kö-Bogens treffen zwar auch nicht jedermanns Geschmack, haben das Gesicht des Platzes aber ganz sicher markanter gemacht. Um den Tausendfüßler wurde lange getrauert. Doch wie so oft bei neuen Straßenführungen schwindet die Erinnerung an die alte Hochstraße mit jeder Fahrt durch den Kö-Bogen-Tunnel. Die jüngste, aber sicher eine der einschneidendsten Veränderungen im Stadtbild.