Top 10 Rheinland: Der Kaarster See

Begonnen hat 1934 alles mit der Kiesgewinnung für die Produktion von Materialien für den Straßen- oder Hausbau. Heute ist der Kaarster See als Baggersee einer der beliebtesten Ausflugsziele im Rhein-Kreis – und ein Ort, der sich vor rund 30 Jahren stark gewandelt hat. Gerade an heißen Sommertagen kommen dort viele Bade-Freunde aus der gesamten Region zusammen, um am kleinen oder großen See zu entspannen und zu plantschen. Der See entstand übrigens ausschließlich durch Grundwasser, das durch die Kiesförderung aufkam. Der Kaarster See zählt heute zu den Gewässern mit der besten Wasserqualität in der Umgebung. Betrieben wird er vom Wasserwerk Grevenbroich.