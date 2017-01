später lesen Top 10 Rheinland Der Kinderbauernhof in Selikum Teilen

Twittern







Zum Kinderbauernhof am Nixhütter Weg in Selikum gehört neben dem Naturschutzzentrum auch die Scheune, die für Kindergeburtstage gemietet werden kann. Die Kinder können auf dem Bauernhof Natur hautnah erleben und sich austoben. Die Scheune wird gerne von Familien mit kleinen Geburtstagskindern angemietet – vor allem im Sommer. Darüber hinaus können Kinder auch an besonderen Kursen teilnehmen und das landwirtschaftliche Leben auf dem Hof entdecken. Dazu zählen natürlich auch einige Tiere. Die Vermietung läuft über das Amt für Umwelt und Stadtgrüne. Interessierte sollten sich im Vorfeld mit dem Amt in Verbindung setzen und sich über die Geburtstags-Angebote informieren. Der Kinderbauernhof ist geeignet für kleinere Kinder, die gerne draußen spielen. Ein Anziehungspunkt ist zudem der große Kinderspielplatz, auf dem im Sommer auch nach Herzenslust mit Wasser gespielt und gematscht werden darf. In der ausgebauten Scheune ist ein Natur- und Landschaftszentrum eingerichtet, und in der großen Landküche kann ausprobiert werden, wie man aus Eiern, Mehl und Milch leckere Pfannkuchen zubereitet. Die Dauerausstellung „Pferd und Wagen“ zeigt zudem historisches Spielzeug des 19. Jahrhunderts.