Top 10 Rheinland: Der Kleiderladen (Wermelskirchen)

Der Kleiderladen (Wermelskirchen)

Der Kleiderladen des Kinderschutzbundes ist eine tragende Säule des Vereins. Denn hier können die ehrenamtlichen Mitarbeiter gespendete Kleidung anbieten, um soziale Projekte in Wermelskirchen zu unterstützen. Sowohl Erwachsene, als auch Kinder finden im Laden an der Bahnhofsstraße passende Stücke. Diese werden vorher genau sortiert, so dass die Kunden in dem aufgeräumten Geschäft nur gut erhaltene Kleidung vorfinden. Aufgrund der günstigen Preise ist der Laden auch etwas für Schnäppchenjäger.