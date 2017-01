Top 10 Rheinland: Der Knechtstedener Wald

Im Knechtstedener Wald lässt sich der Herbst bei ausgiebigen Spaziergängen genießen. Richtung Norden kann der Spaziergang bis Straberg und sogar weiter bis Nievenheim führen, in Richtung Süden an Delhoven vorbei bis zum Chorbusch nach Roggendorf. In der Klosteranlage selbst ist die Basilika ein ruhender Pol. Sie beinhaltet eine sehenswerte Gnadenfigur der Schmerzhaften Muttergottes, ein Christus-Fresko, schöne Kirchenfenster und beeindruckende Architektur. Wer Lust hat, kann während des Spaziergangs auch im Klosterladen einkaufen, Kunst in den Werkstätten besichtigen oder im Klosterhof einkehren. Das alles macht Knechtsteden zu einem guten Spaziergans-Endpunkt oder Mittelpunkt.

Abschalten und Ruhe genießen – das geht sehr gut im Knechtstedener Wald. Viele Besucher schätzen die Natur um die historische Klosteranlage, die zu den ältesten Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet Dormagen zählt. Am Wochenende herrscht dort mehr Betrieb als in der Woche. Wer also Wert auf vollkommene Ruhe um die Klosteranlage oder im angrenzenden Waldstück legt, sollte unter der Woche vorbeischauen.