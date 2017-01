später lesen Top 10 Rheinland Der Kornmarkt in Wesel FOTO: Ekkhart Malz FOTO: Ekkhart Malz Teilen

Am Kornmarkt in Wesel ist die Dichte an Restaurants und Kneipen am höchsten in der Kreisstadt. Kleinere gemütliche Lokale bieten neben dem Feierabend-Pils auch leckere Häppchen dazu an. Der Vorteil: Wer eine Kneipe nicht mag, geht in eine andere. Der Kornmarkt liegt günstig inmitten der Innenstadt zwischen Willibrordidom und Rathaus.