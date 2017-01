später lesen Top 10 Rheinland Der Lenßenhof FOTO: Bettina Zimmermann FOTO: Bettina Zimmermann Teilen

Aus über 50 eigenen Gemüsekulturen offeriert Joachim Kamphausen in seinem Bioland-Betrieb eine Palette an saisonalem Grün. Christiane Hantzdorf und Ute Frey beraten im Hofladen. Derzeit gelangen Spinat, Endivien, grüner und roter Feldsalat auf die Teller der Kundschaft. Im Trend liegen auch Asia-Salate, wie Senfblätter und Pak-Choi und der leicht säuerliche Hirschhornwegerich. Zuckerhutsalat ist kräftiger, man kann ihn länger lagern und fein geschnitten wie Endivien zubereiten. Auch fast vergessene Gemüse werden auf dem Lenßenhof wieder angebaut. Der Haferwurz, ähnlich der Schwarzwurzel, wächst gut in lehmigen Böden. Ebenso die konische Oxhella-Möhre oder das, eher im Süden verbreitete Filderkraut. Als Kartoffel gibt es die bei Gourmets beliebten "Bamberger Hörnchen".