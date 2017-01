später lesen Top 10 Rheinland Der Löwenbrunnen in Grevenbroich Teilen

Twittern







Wer sich vom Einkaufen in der Fußgängerzone erholen will, findet sicherlich in den verschiedenen Cafés und Eiscafés ein Plätzchen zum Verweilen. Die versprechen natürlich Abkühlung – doch wer’s richtig erfrischend haben will, kann sich auch auf dem Marktplatz einfinden. Dort sprudelt der sogenannte Löwenbrunnen, an dem jeder kostenfrei ein Fußbad nehmen kann. Das Wasser ist sauber, allerdings nicht trinkbar. Also: Einfach mal die Hände oder Füße in das kalte Wasser des Löwenbrunnens halten – und schon geht’s weiter. Der historische Brunnen ist direkt vor der City-Kirche St. Peter und Paul zu finden.