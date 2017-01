später lesen Top 10 Rheinland Der Ludwig-Soumagne-Weg in Norf Teilen

Im September 2008 wurde in Ludwig Soumagnes geschichtsbewusstem Heimatort Neuss-Norf der „Ludwig-Soumagne-Weg" feierlich eröffnet, der von vielen Spaziergängern und Fahrradfahrern genutzt wird. Auf 17 Gedicht-Tafeln (50 mal 60 Zentimeter groß) entlang des Norfbachs können sich Spaziergänger einen Eindruck über das Schaffen des Dichters machen, der von 1927 bis 2003 lebte. Soumagne zählt zu den prominenten Vertretern der sogenannten „Neuen Deutschen Dialektdichtung", einer Epoche in der Deutschen Literaturgeschichte. Die kleinen Gedenktafeln säumen den Weg von Ludwig Soumagnes Geburtshaus an der Bahnstraße 38 am Norfbach entlang bis zur Höhe des Gerhart-Hauptmann-Weges.