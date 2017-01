später lesen Top 10 Rheinland Der Neusser Eggenhof Teilen

Der Eggenhof bietet seinen Kunden von Anfang Mai bis in den Herbst hinein frische Erdbeeren aus eigenem Anbau. Dazu zählt auch eine Auswahl an hausgemachten Produkten. Die Sorten, die dort angebaut werden, sind bei vielen Erdbeer-Freunden beliebt. Die Früchte sind reif, süß und aromatisch. Ganz traditionell steht am Eggenhof natürlich auch ein Erdbeerfest auf dem Programm, das meist zu Beginn der Saison im Juni ausgetragen wird. Dabei dreht sich alles – wie der Name schon verrät – um Erdbeeren. Der landwirtschaftliche Betrieb stellt dabei sämtliche Kreationen vor und führt auch über die Anbauflächen.