Top 10 Rheinland: Der Reuschenberger Busch

Der Reuschenberger Busch ist eine idyllische Oase, eine Ruheinsel in der Stadt – geradezu ideal für einen traumhaften Herbstspaziergang. Man kann prima abschalten und die Stille genießen. Im Erholungsgebiet liegt auch der Neusser Kinderbauernhof. Hier lernen Kinder auf Bildtafeln, in Vitrinen und an Objekten fünf Lebensräume kennen: Bäuerliches Leben, Wiese und Feld, Wald, Wasser und Dachstuhl. In unmittelbarer Nähe des Kinderbauernhofs befindet sich im Selikumer Park der Landschaftslehrpfad mit einem Arboretum, also einem Baummuseum, das mittels "exotischer" Bäume die lokale Vegetation vor der letzten Eiszeit zeigt.