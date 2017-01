später lesen Top 10 Rheinland Der Rhein bei Grimlinghausen Teilen

Viele Bürger nutzen den Rhein und die Rheinauen als Naherholungsgebiet. Besonders beliebt ist der Abschnitt zwischen der Kardinal-Frings-Brücke und dem Neusser Sporthafen bei Grimlinghausen. Dort führen mehrere Wege von einer prächtigen Baumallee herunter zu den Rheinwiesen, wo jeder unabhängig von Öffnungszeiten die Picknick-Decke aufschlagen kann. Auch das Abkühlen im Rhein ist erlaubt – jedoch warnen viele Organisationen wegen des Schiffsverkehrs davor, dort schwimmen zu gehen. Also: Zum Füße reinhalten und abkühlen ist das Rhein-Gebiet traumhaft, zum Schwimmen jedoch ungeeignet. Für Notfälle unterhalten die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) und die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes eine Aufsicht, die Badeunfälle verhindern soll. In diesen Dienst ist auch die Feuerwehr in Grimlinghausen eingebunden, die gerade ein Rettungsboot in Dienst gestellt hat. Parkplätze sind an der Rheinallee und am Neusser Swissôtel reichlich vorhanden. Gut erreichbar ist dieser Ort zum Abkühlen auch mit der S-Bahn (Haltestelle Rheinparkcenter).