Top 10 Rheinland: Der Ring an einem Abend: Richard Wagner / Loriot

Ob Richard Wagner sich über Loriots Erläuterungen zum „Ring des Nibelungen" amüsiert hätte? Vermutlich nicht, denn Vicco von Bülow alias Loriot wusste Geschichten pointiert und mit feinsinnigem Humor zu erzählen. So wird auch die mythisch verschachtelte Handlung des Bühnenfestspiels, die Richard Wagner für die Dauer von 16 Stunden auskomponiert hat, zu einem Kabinettstück der liebevoll ironischen Menschenbeobachtung. Denn „die Täter im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte sind eigentlich ganz nette Leute", denen nur ein gemeinsame Leidenschaft zum Verhängnis wird: „Sie wollen mehr besitzen, als sie sich leisten können, mehr Macht, als ihnen zusteht. In blindem, lieblosem Gewinnstreben vernichten sie sich selbst und ihre Welt." Damit hat Loriot den Nagel auf den Kopf getroffen, ohne Wagner Götter und Helden zu denunzieren. In nur drei Stunden erfährt das Publikum alles über deren Licht- und Schattenseiten und bekommt dazu die Highlights der „Ring"-Tetralogie musikalisch vollendet serviert.