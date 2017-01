später lesen Top 10 Rheinland Der Römerkrug in Dormagen Teilen

Der Römerkrug – das ist eine Kultkneipe mitten in der Dormagener Innenstadt. Die Kneipe hat häufig bis in die tiefe Nacht geöffnet, was auch ihr Markenzeichen ist. Freitags und samstags geht‘s dort gut und gerne bis 5 Uhr morgens, ansonsten immerhin bis 2 Uhr. Regelmäßig veranstaltet Inhaberin Jennifer Hillekamp dort Konzerte, bei denen es häufig so richtig rund geht. Beliebt sind insbesondere die klassischen Coverbands, manchmal ist aber auch Power-Rock angesagt. Der Römerkrug wurde 1740 erbaut und zählt zu den ältesten Gebäuden im Dormagener Stadtgebiet. Seit einem halben Jahrhundert ist der Römerkrug eine feste Anlaufstelle für Jung und Alt. Schon lange steht das Gebäude unter Denkmalschutz.