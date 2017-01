später lesen Top 10 Rheinland Der Schweinebrunnen in Zons Teilen

Der "Schweinebrunnen" wurde 1959 nach einem Entwurf des Düsseldorfer Bildhauers Bernhard Lohf errichtet und erinnert an den Raub einer Schweine-Herde. Die fünf Bronzeschweine von Herbert Labusga sind 1987 ergänzend aufgestellt worden. Der Brunnen erinnert an die Zonser "Schweinefehde", den Raub der Zonser Schweineherde durch Soldaten des Kölner Erzbischofs Salentin von Isenburg 1577 im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem Kölner Domkapitel, dem Zons verpfändet war. Nicht die Schweine erhielten die siegreichen Zonser zurück, wie die seitliche Inschrift angibt, sondern den Gegenwert in Geld. Betrachter müssen sich mit dem Kunstwerk genauer auseinandersetzen, um es zu verstehen. Hilfreich ist vor allem die Inschrift an der Seite, die die Bedeutung genauer erklärt.