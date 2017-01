später lesen Top 10 Rheinland Der Spielplatz Bobbolandia Teilen

Grevenbroich ist mit dem Spielplatz um eine Attraktion reicher geworden. Spielen können Kinder dort unter anderem auf einem großen Piratenschiff, auf einer Mini-Kartbahn oder auf einer riesigen, hölzernen Ritterburg. Die Betreiber haben mächtig Geld in den Outdoor-Spielplatz investiert. Insgesamt stehen 27 verschiedene Attraktionen bereit. Der Eintritt kostet sechs Euro. Eltern können sich auf den angrenzenden Liegewiesen ausruhen und ihre Kinder beim Spielen im Auge behalten. Eine Möglichkeit zum Einkehren gibt es dort zwar nicht. Doch der Ortskern von Frimmersdorf ist nicht weit entfernt. Besucher haben dort die Möglichkeit, zum Beispiel in der Gaststätte „Zum alten Rathaus“ einzukehren. Infos gibt’s telefonisch unter 02181 7569979. Weitere gastronomische Angebote gibt es in der Grevenbroicher Innenstadt.