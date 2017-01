später lesen Top 10 Rheinland Der Stadtkern von Grevenbroich Teilen

Unter dem Motto „Die Erde heilen“ wurde 1995 in Grevenbroich die Landesgartenschau ausgetragen. Die Veranstaltung prägt das Bild der Schlossstadt bis heute. Verwandelt wurden für die Gartenschau unter anderem die Grünflächen im Bereich des Alten Schlosses, die noch heute beliebte Naherholungsanlagen sind. Interessant: Für die Schau wurden im Vorfeld auch einige Bahnübergänge entfernt und durch Tunnel ersetzt. So führt eine der Hauptverkehrsstraßen Grevenbroichs auch durch den Elsbachtunnel, der unter der Bahnlinie Köln-Mönchengladbach verläuft und einen reibungslosen Verkehrsfluss garantiert. Die Landesgartenschau vor 20 Jahren hat für wesentliche Veränderungen in der Stadt gesorgt, von denen das gesamte Erscheinungsbild Grevenbroichs noch heute profitiert.