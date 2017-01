Top 10 Rheinland: Der strategische Bahndamm

Er zieht sich einmal durch den Rhein-Kreis und eignet sich perfekt für einen schönen Herbstspaziergang: der strategische Bahndamm. Ein guter Zugang zum Bahndamm gibt es am Bahnhof Eckum, wo ein Weg direkt auf den Damm führt. Von dort aus schlängelt sich der Bahndamm in Richtung Norden, vorbei an Butzheim, Nettesheim, Frixheim und Anstel und schließlich im sanften Linksbogen Richtung Widdeshoven, Ramrath und ins Grevenbroicher Stadtgebiet. Er überquert Gillbach und Erft. Der Strategische Bahndamm ist eine 1904 begonnene aber nicht fertiggestellte Eisenbahnstrecke zwischen dem Ruhrgebiet und der Südwestgrenze Deutschlands. Einer der bedeutendsten Teile des Damms verlaufen auf Kreisgebiet. Viele Straßen und Feldwege wurden mit Brücken überbaut, um Kreuzungen zu vermeiden. Diese Bauwerke sind ebenso wie der Eisenbahndamm seit circa 80 Jahren weitgehend ungenutzt. An seinem nördlichen Ende liegt übrigens die Insel Hombroich auf Neusser Stadtgebiet, die sich ebenfalls für einen Besuch lohnt.

