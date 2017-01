später lesen Top 10 Rheinland Der Turmkater Teilen

Ein besonderes Fotomotiv in Grevenbroich ist der sogenannte Turmkater, der seit 2001 als Dauerleihgabe im Kreisverkehr an der Sparkasse steht. Dabei handelt es sich um ein extrem farbenfrohes Kunstwerk von Ottmar Alt, das eine Katze zeigt. Sie besteht allerdings aus unterschiedlichen Komponenten in verschiedenen Farben und ist nicht ganz proportional. Bei Fotografen ist der Charme des Kunstwerks angesagt, denn allein der Ort, an dem es steht, eignet sich perfekt zur Aufnahme interessanter Fotos. Und zwar gerade nachts, wenn es wirklich stockdüster ist. Denn Autos, die mit eingeschalteten Scheinwerfern durch den Kreisverkehr fahren, ziehen um den Turmkater weiße und rote Linien, die bei Langzeitbelichtungen später auf dem Foto zu sehen sind und das Kunstwerk umkreisen. Doch auch wenn keine Autos kommen, kann sich ein Besuch lohnen. Durch umliegende Straßenlaternen fällt ein wenig Licht auf den Turmkater, der sich am besten einfangen lässt, wenn man vor der Sparkasse steht. Wer Fotos mit Lichtern der vorbeifahrenden Autos machen will, sollte unbedingt ein Stativ einpacken.