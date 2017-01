später lesen Top 10 Rheinland Der U-Dax FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen









Der U-Dax muss mit seinem niedlichen Aussehen das ausbügeln, was die Stadtväter den Bürgern seit Jahrzehnten an Baustellen aufs Auge drücken. Seit den 1970er Jahren ist er das Maskottchen für alle Baumaßnahmen für Bahnen in Düsseldorf. Wie viele es von ihm gibt, ist unklar. Für jeden Bauabschnitt wurde eine neue Gummifigur aufgelegt und kostenlos an Düsseldorfer Kinder verteilt. Und diese Miniaturen zeigen, was für ein Macher der U-Dax ist. Mal rettete er die Schwäne im Kö-Graben, dann hielt er mit nur einer Hand das Maxhaus in die Höhe oder er schaufelte wie ein Wilder mit seiner Schüppe. Der U-Dax ist ein Arbeitstier, und er ist kein Schwätzer. Sein einziger überlieferter Satz kann auf großen Plakaten in der Stadt gelesen werden: "Eine Stadt verändert ihr Gesicht".