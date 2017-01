später lesen Top 10 Rheinland Destillerie-Museum, Remscheid Teilen

Für etwa 400 Jahre wurde im Remscheider Stadtteil Stachelhausen Korn gebrannt. Heute erinnert das Destillerie-Museum der Brennerei Gebrüder Frantzen an diese Tradition. Mit allerlei Utensilien vermitteln dessen Führungen anschaulich, welche Arbeitsschritte zum Brennen von Korn nötig sind. Besonders intensiv sind die Einblicke in die Lagerkeller unter der Destillerie, wo noch immer Korn in Fässern heranreift – auch wenn er nicht mehr in Remscheid gebrannt wird.