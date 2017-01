später lesen Top 10 Rheinland Deutschlands größter Naturweihnachtsbaum (Wermelskirchen) Teilen

In Wermelskirchen steht der größte innerstädtische Naturweihnachtsbaum ganz Deutschlands. Die Tanne ist stolze 26 Meter hoch. Um auch in der dunklen Jahreszeit gut sichtbar zu sein, hat der Stadtmarketingverein "WiW" für eine beachtliche Beleuchtung gesorgt: Etwa 700 Glühbirnen erhellen den riesigen Weihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße. So thront dieser über dem Wermelskirchener Weihnachtsmarkt und sorgt für perfekte Weihnachtsstimmung. Dazu trägt auch die weitere Innenstadtbeleuchtung bei – mit mehr als 700 Lichterketten im ganzen Stadtgebiet. Bei einem Großteil davon handelt es sich um sogenannte "mitwachsende Lichterketten", die bis zu zehn Jahre lang in den Bäumen bleiben können. Einige Highlights sind die Bäume am Marktplatz, an den Bürgerhäusern oder an der in diesem Jahr erstmals beleuchteten Oberen Remscheider Straße.