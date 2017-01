später lesen Top 10 Rheinland Die Altstadt von Zons Teilen

Nostalgie-Fans unter den Fotografen sind in der Zonser Altstadt genau richtig. Der mittelalterliche Ort ist ein Gesamtkunstwerk, das heute neben einem kleinen Rheinturm, einer Mühle und der Kirche St. Martinus diverse interessante Motive bietet. Fotografen können dort unterschiedliche Perspektiven ausprobieren und sich unter anderem auch in den malerischen Gassen der Zollfeste austoben. Viele alte Fassaden eignen sich nachts perfekt für interessante Fotos, fast alle Motive werden von Straßenlaternen angestrahlt. Insgesamt ist die Zonser Altstadt sehr empfehlenswert, weil sie auch von ihren Bewohnern sehr gut in Schuss gehalten wird. Im Sommer können auch Blumen-Dekorationen Fotos interessant machen. Höhepunkt dürfte für viele Fotografen jedoch die Mühle sein, deren Flügel sich nachts gut in Szene setzen lassen. Bei solchen Aufnahmen sollten Interessierte jedoch nicht die Dämmerung verpassen, denn schon dann können sehr gute Aufnahmen gelingen. Grundsätzlich sind längere Belichtungszeiten empfehlenswert, für die ein Stativ hilfreich ist.