Top 10 Rheinland: Die Aussichtsplattformen am Flughafen Düsseldorf

Die beiden Besucherterrassen am Düsseldorfer Flughafen locken junge und alte Flugzeug-Fans an. Fernweh-Getriebene können zwischen dem Standort an Terminal B sowie am Flughafen-Fernbahnhof wählen. Welche der beiden Terrassen man lieber mag, ist Geschmackssache. Ruhiger ist es meistens am Bahnhof. Gemeinsam steht man am Geländer, diskutiert über diese oder jene Airline, beobachtet den Piloten beim Check seiner Maschine, sieht, wie die Koffer verladen werden und die Maschine schließlich zur Startbahn rollt. Ein Sehnsuchtsort, der die Seele aus der Enge des Alltags löst.