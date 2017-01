später lesen Top 10 Rheinland Die Basilika in Knechtsteden Teilen

Twittern







Wegen ihrer hervorragenden kunstgeschichtlichen Bedeutung und der Jahrhunderte alten Wallfahrt zum Gnadenbild erhielt die Kirche 1974 den päpstlichen Titel "Basilika minor". Eine Aufwertung, die vollauf verdient ist. Wer bei einem Ausflug Station an der Klosteranlage in Knechtsteden macht, wird schnell von der besonderen Atmosphäre von Kloster und vor allem der Basilika gefangen. Ruhigen Schrittes durch die doppelchörige Gewölbebasilika romanischen Stils mit Ost- und Westchor wandeln, sich niederlassen zum Gebet oder einfach, um in der Stille des Raumes inne zu halten – viel bessere Orte dafür lassen sich kaum finden.