Top 10 Rheinland: Die Bauernhof-Erlebnisoase Irrland

Das Irrland in Twisteden ist ein Freizeitpark der besonderen Art. Hier können Familien sowie Kegelclubs oder Vereine wieder das Kind in sich entdecken. Ursprünglich war es ein Irrgarten mit Bauernhof, der sich aber zunehmend der Beliebtheit erfreute. Das Gelände ist gewachsen und mittlerweile gibt es zahlreiche Attraktionen auf rund 300.000 Quadratmeter. Palmengesäumte grüne Oasen versprühen südländisches Flair. Unzählige Sitzgruppen laden zum Chillen ein, hier kann gegrillt werden, die Kinder können sich austoben, klettern, plantschen, rutschen oder auch im Sand matschen. Auch Erwachsene haben Spaß beim Tret-Go-Kart-fahren oder genießen die Erfrischung an Wasser-Attraktionen. Allerdings sind Hunde nicht erlaubt.