Top 10 Rheinland: Die beiden Altstadtkirchen

In der Altstadt dominieren die katholischen Kirchen, sie stehen stolz an einem Platz wie St. Lambertus oder vorne an der Straße wie die Maxkirche. Die evangelischen Gotteshäuser wurden zwar erlaubt, mussten sich aber zurückhalten – und zwar schon in ihrer Positionierung (erst die Johanneskirche demonstriert eine andere gesellschaftliche Stellung, dafür haben die Preußen gesorgt). Die Berger Kirche ist in einem Hinterhof gelegen, und auch die Neanderkirche an der Bolker Straße, die mit ihrer schlicht-schönen Atmosphäre hier empfohlen sei, liegt nach hinten und nicht vorn an der Straße. Eine Tafel erinnert an Neander, der in Düsseldorf wirkte – nach ihm ist nicht nur das Neandertal benannt, er dichtete auch den Choral "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren". Anders St. Andreas, nur einige Meter entfernt um die Ecke gelegen. In der barocken Kirche dominieren mit einigem Prunk Weiß und Gold, in einem Raum hinter dem Altar ruhen Kurfürst Jan Wellem und die Seinen.