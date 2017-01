später lesen Top 10 Rheinland Die BoA-Blöcke von Neurath Teilen

Ein Motiv, das bei Dämmerung oder Dunkelheit fast immer geht, sind die BoA-Blöcke des Neurather RWE-Kraftwerks. Egal wie windig oder windstill es ist – auf den Fotos sieht der Dampf, der aus den großen Kühltürmen steigt, aus wie Watte. Schon bei kurzen Belichtungszeiten können atemberaubende Aufnahmen entstehen. Was Fotografen beachten sollten, ist ein guter Standpunkt. Empfehlenswert ist dafür die Kreisstraße 26 bei Neurath, an der es mehrere Möglichkeiten gibt, mal „rechts ran“ zu fahren und vom Radweg aus Fotos zu machen. Von dort aus sind die Kraftwerksblöcke komplett zu sehen. Das Licht, mit denen sie angestrahlt werden, ist so stark, dass wenige Sekunden ausreichen, um Fotos zu machen, auf denen das Kraftwerk komplett und scharf zu erkennen ist – inklusive des Dampfes. Die Meiler können auf den Fotos majestätisch wirken. Genauso aber auch bedrohlich, gar dramatisch. Denn wenn es stürmisch ist, verwirbelt der Dampf über den Kühltürmen. Dieser Effekt wird bei Langzeitbelichtungen von Spiegelreflexkameras aufgefangen und verstärkt sich, wenn das Foto während der Dämmerung aufgenommen wird. Im Nachhinein kann es sich lohnen, etwas Zeit in die Bildbearbeitung zu investieren.