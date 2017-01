später lesen Top 10 Rheinland Die Deckengemälde im frühbarocken Schloss Benrath, Orangerie Teilen

Ein besonders reizvoller Bau war das im 17. Jahrhundert errichtete barocke Schloss, das nur durch Gemälde und Zeichnungen überliefert ist. Inmitten eines Weihers gelegen, mit Türmen, Aussichtsplätzen und Galerien versehen, machte das "Traumschloss" der Pfalzgräfin Elisabeth Amalie einen malerischen Eindruck. Die umgebenden Gärten wurden aufwendig gestaltet und mit kostbaren Pflanzen ausgestattet.

Einen Höhepunkt seiner Geschichte erlebte das Schloss zur Zeit des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, der sich häufig in Benrath aufhielt und die prunkvolle barocke Innengestaltung mit Deckengemälden in Auftrag gab. Davon sind heute noch Reste in der heutigen Orangerie erhalten und in der Führung "Das versunkene Schloss – Geschichte des frühbarocken Schloss Benrath" zu besichtigen.