später lesen Top 10 Rheinland Die dicke Emma Teilen

Twittern







Auf was die kräftige Dame in der Innenstadt wartet, ist nicht ganz klar. Aber ihr gut gefüllter Einkaufsbeutel lässt vermuten, dass sie schon eine Weile in der Grevenbroicher Innenstadt unterwegs ist. Sie packt sich an die Hüfte und verbiegt sich ein wenig, macht einen erschöpften Eindruck. Aber sie ist auch verdammt fotogen, die „dicke Emma“, wie die Grevenbroicher die Kult-Skulptur mehr oder weniger liebevoll nennen. Bei Fotografen ist sie jedenfalls stark gefragt – gerade nachts. Denn wenn niemand mehr durch die Fußgängerzone bummelt, gelingen menschenleere Fotos von Orten, die normalerweise stark belebt sind. Und: Auf Emma fällt durch viele umliegende Straßenlaternen viel Licht. Deutlich interessanter werden die Fotos, wenn die Dunkelheit noch nicht vollständig eingezogen ist und noch vereinzelt Wolken am Himmel über der Schlossstadt zu erkennen sind. Mit guten Kameras können Foto-Fans dort auch ohne Stativ knipsen.