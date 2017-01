später lesen Top 10 Rheinland Die Eissporthalle in Neuss Teilen

Ganz schön kalt ist es in der Eissporthalle der Stadtwerke Neuss in Reuschenberg. Doch kalt muss es auch sein – denn steigen die Temperaturen nur leicht, schmilzt der Boden. Und der ist in der Halle das wichtigste. Mehrmals am Tag wird er für die Schlittschuhfahrer geglättet, die dort Wintersport treiben. Der Spaßfaktor ist sehr groß – und das nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Anfängern. Immer wieder finden in der Halle auch Events wie Discos statt, die gerade bei jungen Menschen gut ankommen. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet 4,60 Euro.