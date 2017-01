später lesen Top 10 Rheinland Die Erftlandschaft Teilen

Vom Sporthafen aus kann man der Erft bis zur Mündung in den Rhein folgen. In der Folge wandert man parallel zur Erft. Einige Neusser Sehenswürdigkeiten wie etwa das Gut Gnadental, das Schloss Reuschenberg (ist allerdings in privater Hand und kann nicht besichtigt werden) und der Selikumer Park liegen auf der Strecke – und sorgen für Abwechslung. Der Neusser muss seine Heimatstadt also nicht verlassen, um Natur genießen zu können. Wanderer kommen (nahe der Stadt) in den Genuss einer tollen Kulisse, vor allem im bunten Herbst. Am Ende geht es in einem Bogen zurück zum Sporthafen. Unterwegs gibt es übrigens mehrere Möglichkeiten, eine Pause einzulegen. Denn direkt am Sporthafen befinden sich verschiedene Speiselokale.