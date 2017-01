später lesen Top 10 Rheinland Die erste Orgel der Christuskirche, die 1906 von der Firma Walcker Teilen

Die erste Orgel der Christuskirche, die 1906 von der Firma Walcker (Ludwigsburg) geliefert wurde, war nach einem missglückten Umbau im Jahr 1937 und Wasserschäden durch die undichte Fensterrosette bereits Ende der 1950er Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen. So entschied sich das Presbyterium 1963 schließlich, eine neue Orgel bauen zu lassen und beauftragte die Orgelbaufirma Kleuker (Brackwede) mit dem Bau eines neuen Instruments. Für die Neubauten von Detlef Kleuker war die Verwendung neuester Materialien und eigener Patente in Bezug auf die Fertigung und Ausführung der Windladen und der damit verbundenen Schleifenkonstruktion kennzeichnend. Er verwendete damals Aluminium sowie Kunst- und Schaumstoffe und machte die Orgel zwar relativ unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Doch die Konstruktion erweist sich aus heutiger Sicht dennoch als problematisch. Die neue Orgel wurde 1966 eingeweiht. Erst im Jahr 1981 war eine Generalreinigung notwendig. Die technischen Mängel des Instrumentes wurden in den folgenden Jahren jedoch immer gravierender. Auch der sehr harte, scharfe und grundtonarme Klang des Instrumentes wurde in verschiedenen Gutachten bemängelt. Im Jahr 2011 wurde sie deshalb von Grund auf saniert. Fast eine Viertel Million Euro kostete die Grunderneuerung der 2500 Pfeifen zählenden Orgel (38 Register), für die die Gemeinde lange gespart hat. Jetzt soll sie für die nächsten 50 Jahre fit sein.