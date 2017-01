später lesen Top 10 Rheinland Die Flinger Straße FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Beliebte autofreie Shoppingmeile in der Altstadt. Textilketten und Schuhhäuser bieten vorwiegend junge Mode an, darunter sind auch viele Angebote für den kleineren Geldbeutel. In querenden Straßen finden sich weitere kleinere Läden, auch mit Anbietern hochwertiger Marken. In der parallel verlaufenden Grabenstraße richten sich die Angebote an ein zahlungskräftigeres und älteres Publikum.